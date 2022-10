Nach dem Tunnel in die Mittelleitplanke gefahren

Am Sonntagabend um 20.50 Uhr verunfallten ein 19-jähriger Autofahrer und seine Mitfahrerin auf der Autostrasse A13 in Roveredo. Nach ersten Erkenntnissen der Kantonspolizei Graubünden fuhr der 19-Jährige von Bellinzona in Richtung San Bernardino, wie es in einer Mitteilung heisst. Nach dem Tunnel San Fedele kollidierte das Auto frontal mit dem Aufpralldämpfer zu Beginn der Mittelleitplanke, welche die Nord- und die Südspur trennt.

Der 19-Jährige und seine gleichaltrige Mitfahrerin wurden bei dem Unfall verletzt. Zwei Teams der Ambulanza del Moesano betreuten die beiden medizinisch und brachten sie ins Spital nach Bellinzona.

Der gesamte Verkehr der A13 wurde bis 22.30 Uhr über die Kantonsstrasse umgeleitet, wie es abschliessend heisst. (red)