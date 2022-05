Mythen und Lichter aus der Taminaschlucht

Pro Minute sprudeln 8000 Liter Thermalwasser mit einer Temperatur von 36,5 Grad aus der Quelle in der Taminaschlucht. Dieses Wasser hat damals den Grundstein für den Kurort in Bad Ragaz gelegt, als dort im Jahr 1872 das erste Thermalwasserhallenbad Europas entstanden ist. Noch heute ist die Therme und die Taminaschlucht ein Ausflugsziel in der Region Sarganserland – ob am Tag bei einem Wanderspaziergang, einem Wellnesswochenende oder am Abend für Kunstinteressierte. Sobald es nämlich dunkel wird, verwandelt sich die düstere Schlucht ab dem 26. Mai erneut in ein Lichterspektakel.