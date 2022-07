Musik und Hüftschwung auf der Burg

Die Tribaluna Dance Sisters vereinen in ihrem Tanz Elemente aus verschiedenen Kulturen, wie zum Beispiel orientalischer und indischer Tanz in Kombination mit Flamenco. Alleine hingegen tritt Luisa Mezenen am Burg Festival auf. Wie die Veranstalter schreiben, fasziniert sie mit ihrer Performance durch Ausdruck, Leidenschaft und Dynamik.