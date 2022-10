Mungg auf 650 Meter über Meer

Im Normalfall leben Alpenmurmeltiere in Gruppen und halten einen gemeinsamen Winterschlaf. Sie sind in alpinen, kühlen Lagen zu finden. Anders ist es in Bonaduz auf gerade einmal 650 Meter über Meer. Es ist deutlich besiedelter und wärmer. «Es ist anzunehmen, dass das Murmeltier in den Tieflagen von Bonaduz viel Nahrung fand und deshalb gut im ungewöhnlichen Lebensraum zurechtkommt», hat Müller in einem Artikel vom Onlineportal «tierwelt.ch» geschrieben. Der Hitzesommer hat dem einzelnen Bonaduzer Mungg offenbar nichts ausgemacht. Wie der Wildtierbiologe sagt, ist das Alpenmurmeltier in Bonaduz «etwas ganz Spezielles».