Motorboote dürfen im Sommer nicht mehr fahren

Wie die Linthkommission am Montag mitgeteilt hat, erlässt sie ein Fahrverbot für Motorboote auf dem Linthkanal für die Monate Juli und August. Die Verordnung über die Schifffahrt auf dem Linthkanal wird entsprechend angepasst. Jeweils am Morgen und am Abend darf der Linthkanal aber in den drei Stunden zwischen 6 und 9 Uhr noch befahren werden.

Schon vor einem Jahr hat die Linthkommission ein Fahrverbot für Juli und August erlassen. Damals aber nur für das laufende Jahr. Nun wird das Verbot definitiv ausgesprochen.