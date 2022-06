Mittagspause am Schwingfest

Am Pfingstmontag fand in Netstal das Glarner-Bündner Kantonalschwingfest statt. An diesem Tag hatte ich bereits ein volles Programm, dennoch wollte ich den Anlass unbedingt besuchen – zur Mittagszeit. Denn ich fragte mich, was die Leute an einem Schwingfest am Mittag ausser essen und trinken machen. Bei den Schwingern ist es klar. Entweder sie schlafen oder sie entspannen sich.