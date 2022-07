Mit weisser Farbe gegen die Hitze

Diese Woche gehen in der ganzen Schweiz die Temperaturen durch die Decke. Die Hitzewellen fordern Land und Leute in verschiedenen Bereichen. Ein Beispiel ist der Eisenbahnverkehr. Bei grosser Hitze können sich Gleise ausdehnen, was zu einer Gleisverdrückung – einer kleineren Deformation der Gleise – führen kann. Gemäss Yvonne Dünser, Mediensprecherin der Rhätischen Bahn (RhB), ist die Hitze dabei allerdings nicht die alleinige Ursache, «sondern in der Regel lediglich das Tüpfelchen auf dem i». Sind diese Verdrückungen grösser als 50 Millimeter, so hat das Auswirkungen auf den Bahnverkehr.