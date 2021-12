Mit russischer Power durch die Arabische Wüste brettern

Die Idee, an der Dakar-Rallye teilzunehmen, hatte Mario Jacober beim Eisfischen in Sibirien bei minus 35 Grad. «Wenn die Autos die Kälte und den Schnee so gut meistern können, müssten sie doch auch in der Wüste funktionieren», war Jacobers Schlussfolgerung. Ohne viel Zeit zu verlieren, hat Jacober darauf Sladjan Miljic angerufen und ihm seine Idee erklärt. «Ich habe sofort zugesagt, auch ohne gross zu wissen, was dabei ist», erzählt der Glarner Lüftungsingenieur.