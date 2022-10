Mit Leidenschaft rauf auf die Passhöhe

«Bei meiner ersten Velofahrt auf den Kunkelspass dachte ich, ich gehe drauf», erinnert sich Simona, 39 Jahre alt, die ihren Nachnamen lieber nicht erwähnt haben will. In einem Restaurant in Chur erzählt sie, wie es ihr gelang, ihrem Leben eine Wende zu geben. Sie wirkt zufrieden und hat ein strahlendes Lächeln. «Aber aufgeben kam für mich nicht infrage und so habe ich weitergemacht», erzählt sie weiter. Heute sei die Velofahrt von Tamins auf den Kunkels wie ein Ritual für sie. Morgens steht sie auf, steigt aufs Velo und fährt einfach los.