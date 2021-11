Mit Leidenschaft am Limit

Krisenmanagement. Darin sind sie gut. Und darin, in die Bresche zu springen. Die Rede ist von Nadège und Werner Krafft. Ein Ehepaar, beide Kinderärzte. Vor gut einem Jahr haben sie beschlossen, die ärztliche Leitung der Kinderarztpraxis Feldstrasse in Thusis zu übernehmen – und das, obwohl sie eigentlich schon in ihrer eigenen Praxis in Chur mehr als genug zu tun hätten. Auch deshalb, weil sie neuerdings nach dessen Pensionierung noch die Patienten des Churer Kinderarztes Hans Spescha übernommen haben. Die Zahl an Patienten ist um ein Vielfaches gestiegen.