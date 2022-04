Mit genug «Pfupf» durchs Glarnerland

Wer eine E-Bike-Ladestation im Glarnerland anpeilt, hat ein lohnendes Ausflugsziel auf sicher, so Visit Glarnerland. Begonnen wird die E-Bike-Rundfahrt im Norden des Glarnerlands. Die nötige Energie für den Aufstieg tankt man bei einem guten Kaffee im Gartenbistro des Hotel-Restaurant «Bahnhof» in Näfels, das Velo hängt währenddem an der Ladestation. Der Anstieg ins Naturfreundehaus «Fronalp» ob Mollis braucht nämlich vereinte Kräfte von Muskel und Motor, damit nach dem «Schlussstutz» die Aussicht zum gegenüberliegende Klöntalersee genossen werden kann. Hier wird das nächste Ziel schon anvisiert.