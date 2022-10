Mit diesen Horrorfilmen gruselt ihr euch an Halloween bestimmt

Der Fluch der zwei Schwestern

Ursprünglich erschien der Film unter dem Namen 장화, 홍련, (Janghwa, Hongryeon) in Südkorea im Jahr 2003. 2009 dann wurde er in den USA neu verfilmt unter dem Titel «The Uninvited», und in der deutschen Fassung mit dem Namen «Der Fluch der zwei Schwestern». Der Film beginnt in einer psychiatrischen Klinik, in welcher sich die Protagonistin nach einem Suizidversuch befindet. Offiziell ist der Film als Psycho-Horrorfilm klassiert. Der Unterschied zum klassischen Horrorgenre besteht darin, dass der Psycho-Horror weniger auf übernatürliche Elemente sondern vielmehr auf eine allgegenwärtige, natürliche, diffuse Bedrohung zurückgreift.