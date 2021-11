Mit der Narrenzeit starten auch die Guggenbälle

Mit dem Start der fünften Jahreszeit stehen auch schon die ersten Guggenbälle an. In Untervaz steht darum schon am kommenden Wochenende genau so ein Anlass auf dem Plan. Unter dem Motto «Guggaball im Hännastall» lädt die Fänza Fäzer-Guggenmusik in die Untervazer Mehrzweckhalle ein, wie es in einer Medienmitteilung der Veranstalter heisst. Nachdem der Anlass letztes Jahr abgesagt werden musste, findet der Untervazer Guggenball am Samstag somit zum 19. Mal statt. «Die Vorfreude wird mit jedem Tag grösser und ist über die Untervazer Dorfgrenzen hinaus spürbar», lässt sich OK-Präsident Jamie Rizzi in der Mitteilung zitieren.