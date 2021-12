Mit banalen Dingen gegen die Einsamkeit

«Einsamkeit ist ein gesellschaftliches Problem», sagt Birgit Walser, Leiterin der gerontopsychiatrischen Tagesklinik bei den Psychiatrischen Diensten Graubünden (PDGR), im Interview mit Radio Südostschweiz. Gerade ältere Menschen fühlen sich oft alleine. Das könne daran liegen, dass das generationenübergreifende Zusammenleben nicht mehr stattfinde, so Walser. Die Älteren leben alleine, weit weg von ihren Kindern. Bei den jüngeren Menschen könne es hingegen an den sozialen Medien liegen. Denn durch Likes und Follower auf ihren Social Media Profilen entstünden keine nachhaltigen Freundschaften. Das Virus verstärke dieses Problem noch mehr. «Corona macht die Menschen einsamer», so Walser.