Milizdienst steht vor neuen Herausforderungen

Einsätze im Rahmen der Coronakrise, beim Bergsturz in Bondo oder den Waldbränden in der Mesolcina haben in der breiten Bevölkerung die Mehrwerte der Feuerwehr und des Zivilschutzes immer wieder vor Augen geführt. Wie die Fachhochschule Graubünden (FHGR) mitteilt, ist «der Milizdienst in Feuerwehr und Zivilschutz ein wichtiges Element des Katastrophen- und Bevölkerungsschutzes in der Schweiz.» Um dieses wertvolle System für die Zukunft zu erhalten, sei die Gesellschaft auf die Miliztätigen angewiesen. Eine gute und verständnisvolle Zusammenarbeit mit ihren Arbeitgebern sei hierbei unerlässlich. Innerhalb der Milizorganisationen sollen auch genügend Kaderpersonen gewonnen werden. Die FHGR hat zusammen mit der Gebäudeversicherung Graubünden sowie dem kantonalen Amt für Militär- und Zivilschutz Graubünden eine Befragung durchgeführt.