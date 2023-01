Graubünden ist nach 110 Jahren flächendeckend vermessen

Für einen Schub sorgten später verschiedene Gesetzesanpassungen und auch die Digitalisierung, welche in der amtlichen Vermessung bereits in den 70er-Jahren genutzt wurde. Neue Instrumente und Berechnungshilfen ermöglichten den Geometern ein effizienteres Arbeiten. Obwohl Graubünden nach 110 Jahren flächendeckend vermessen ist, gilt es gemäss Mitteilung auch in Zukunft, diese Grundlagen immer wieder zu erneuern und mit neuen Technologien, wie zum Beispiel mit 3-D-Modellen, zu verbessern. (red)