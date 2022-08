Massive Staus und dickhäutige Verkehrsregler 

In 15 Schweizer Kantonen wird seit Montag wieder die Schulbank gedrückt. Dies liess sich am Wochenende auch an der Rückreisewelle von Süden nach Norden ablesen. Sowohl am Gotthard als auch auf der A13 wurden in den Verkehrsnachrichten im Halbstundentakt Staus und beachtliche Zeitverluste vermeldet. Damit war bereits Mitte Juli gerechnet worden. Damals gab der Kanton bekannt, dass der an Ostern gestartete Pilotversuch mit der Sperrung von Ortsdurchfahrten für den touristischen Ausweichverkehr an vier Wochenenden im Juli und August fortgesetzt werde.