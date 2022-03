Mario Kart in den Bündner Bergen

Beim Light Ride angekommen, begibt man sich zusammen mit seinen Gegnern in Startposition: Jeweils vier Rider können gleichzeitig starten. Derjenige mit der kürzesten Abfahrtszeit hat gewonnen. Aber Achtung: Auf der Piste begegnet man verschiedenen Stationen, wo Zeitgutschriften gesammelt werden können oder Zeitzuschläge lauern. So können zum Beispiel beim «Punch» Sekunden gewonnen oder Bonus Punkte am Boden aufgesammelt werden. Durch den Lichtertunnel hindurch ist das Ziel in Sichtweite. Wenn die Ziellinie überquert ist, können am Monitor bei der Talstation die Ergebnisse des Light Rides angesehen werden. Auch ein Siegerfoto könnt ihr dort herunterladen. Mithilfe eines Transponders, der am Schlitten angemacht ist, werden die Ergebnisse an den Monitor übermittelt.