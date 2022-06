Manege frei in der Freestyle Academy Laax

Zwölf Jahre lang war die Freestyle Academy Laax bei den Bergbahnen in Murschetg, bis sie am 12. März zum ersten Mal ihre Türen schliessen musste. Denn bis im Frühjahr 2024 wird diese, jedoch im Untergeschoss, komplett neu aufgebaut. Auf Indoor-Frestyle muss bis dahin aber niemand verzichten: Als Provisorium dient während der zweijährigen Neubauphase ein altes Zirkuszelt des National-Circus Knie. Darin sind alle beliebten Freestyle-Anlagen wiederzufinden. Am Samstag, 25. Juni, feiert die Freestyle Academy ihre Wiedereröffnung an dem neuen Standort. Die Organisatoren versprechen Action, sportliche Angebote, Unterhaltung und Konzerte am Opening Day.