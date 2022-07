Manege frei für Clowninnen und Yogis

Das Herz des Anlasses befindet sich im Ringelhaus in Trin, wo verschiedene Workshops durchgeführt werden, wo man im Café zusammensitzen kann und Konzerte stattfinden. Daneben gibt es Veranstaltungen am Crestasee, am Caumasee und in der Turnhalle in Tamins. Wie rege das Festival besucht wird, davon müssen sich Bogner und Dunst bei der Premiere überraschen lassen. «Wenn wir pro Tag 50 bis 100 Teilnehmerinnen und Teilnehmer am Festival begrüssen könnten, wäre das toll», sagt Bogner.