«Man wird positiv überrascht, wenn man etwas mit Herzblut macht»

Fast zwei Jahre lang hat sie neben ihrer Ausbildung zur Grafikerin an der F+F Schule für Kunst und Design unter dem Label «Medusametall» auf Instagram selbst gemachten Schmuck aus Draht verkauft. Damit sei sie immer erfolgreicher geworden, sagt sie. Es sei schon immer ihr Traum gewesen, einen kleinen Laden oder ein Café zu betreiben. Durch ihre Mutter sei sie während den Abschlussprüfungen auf das freie Ladenlokal in ihrem Heimatort der Lenzerheide aufmerksam geworden. «Ich bin gerne mit Leuten in Kontakt», sagt Laim, «das Pop-up war die beste Entscheidung für mein Zwischenjahr.» Sie sei überrascht gewesen, wie gut das Pop-up von Anfang an angekommen sei.