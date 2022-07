Man kann beinahe zuschauen, wie der Bifertenfirn schmilzt

Der Klimawandel ist auch im Glarnerland unübersehbar. Speziell am Beispiel des Bifertenfirns. «Ich denke, es ist informativ, wenn die Menschen, die im Tal schwitzen, auch sehen, was oben auf den Gletschern abgeht. Im Moment und in den letzten Jahren», schreibt der Glarner Fotograf Fridolin Walcher zu seinen drei Bildern.