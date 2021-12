Legodiebe sind wieder unterwegs

«Bei der Kantonspolizei Graubünden ging eine Anzeige bezüglich eines Diebstahls von Weihnachtsdekoration beim Kreisel Obertor ein», bestätigt auch Markus Walser, Mediensprecher der Kantonspolizei Graubünden. Aufgrund der Anzeige habe die Kantonspolizei die Ermittlungen aufgenommen. Und auch bei der Stadtpolizei Chur wurde Meldung über den Adventskranz gemacht. Wie Roland Hemmi, stellvertretender Polizeikommandant der Stadt Chur, bestätigt, ging bereits am 28. November eine Meldung über Personen ein, welche sich am Adventskranz auf dem Kreisel beim Obertor zu schaffen machten. «Die Patrouille konnte aber vor Ort nichts Ungewöhnliches feststellen», so Hemmi.