Weniger Vitamine drin, als draufstehen

Im Rahmen einer koordinierten Kampagne der Ostschweizer Kantone und des Fürstentums Liechtenstein wurden im letzten Frühjahr nebst Nahrungsergänzungsmitteln auch mit Vitaminen angereicherte Getränke amtlich erhoben und in den Kantonslaboratorien Graubünden, Thurgau und Zürich analysiert und bewertet, wie es in einer Mitteilung heisst. Für Nahrungsergänzungsmittel und vitaminisierte Lebensmittel gilt, dass zum Zeitpunkt der Abgabe an die Konsumentinnen und Konsumenten die deklarierte Menge an Vitaminen garantiert sein muss.