Lebensmittelkontrolleure nehmen radioaktive Pilze unter die Lupe

Mittels Gammaspektrometrie wurden mehrere radioaktive Isotope gefunden. Für die Strahlenexposition ist in Mitteleuropa allerdings nur noch das langlebige Cäsium-137 von Bedeutung. Der Höchstwert für radioaktives Cäsium in Lebensmitteln liegt bei 600 Becquerel pro Kilogramm (Bq/kg). Erfreulicherweise lagen die gemessenen Werte lediglich zwischen 1.45 und 60.7 Bq/kg, heisst es in der Mitteilung weiter. Somit durften alle Pilze als unkritisch beurteilt werden.