Kunst und Musik in Bad Ragaz

Sieben Bands und zehn Kunstschaffende sorgen auf der Festwiese im Giessenpark für Unterhaltung. Auf der Bühne werden folgende Acts zu hören sein: 77 Bombay Street, Caroline Chevin, Walti Dux, Silvan Zingg, Jessie & the Gents, Samora, Hans Nötig und DJ Carlo Dynata. Oder in Musikstilen ausgedrückt: Pop, Rock, Blues, Reggae, Hiphop, Boogie. Der musikalische Teil wurde in Zusammenarbeit mit der Organisation Kultur im Ort erarbeitet.