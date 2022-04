Kultur, Natur und frische Bergluft vereint

Kultur erwandern auf dem Dörferweg Schanfigg

Der Dörferweg Schanfigg verbindet die ursprünglichen Dörfer zwischen Chur und Arosa über eine mehrtägige Etappenwanderung. Gerade im Frühling, wenn auf den imposanten Berggipfeln von Arosa noch Schnee liegt, bietet das Bergtal Schanfigg laut Arosa Tourismus mit den vergleichsweisen milden Frühlingstemperaturen eine ganz besondere Atmosphäre. Blühene Obstbäume, saftige Wiesen, lokale Gastfreundschaft und eine grosse Portion Bergluft sind garantiert. Die einzelnen Etappen sind gespickt mit Geheimtipps. Entdeckt zum Beispiel die altherkömmlichen Kirchen und deren kunstvollen Malereien.

Als weitere architektonische Meisterleistung und Ikone für das Tal Schanfigg gilt das Langwieser Viadukt. Die Grossartigkeit des Bauwerkes lässt sich bei der panoramareichen Anfahrt mit der Rhätischen Bahn oder auf dem Dörferweg Schanfigg bestaunen.

Was den Dörferweg aber ganz besonders ausmacht, sind die Begegnungen unterwegs. Der Schwatz am Dorfbrunnen und der Einkauf im Hoflädeli sorgen für unvergessliche Erinnerungen an eine nicht ganz alltägliche Frühlingswanderung.