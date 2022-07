Kulinarischer Genuss auf sieben Wanderungen

Kulinarik Panorama-Höhenweg im Unesco-Welterbe

Der Rundwanderweg am Pizol verspricht nicht nur eindrückliche Rundumsicht, sondern hat auch kulinarisch etwas zu bieten: Auf der Wanderung macht ihr Halt in zwei Restaurants und geniesst ein Zwei-Gang-Menü mit Blick in das Unesco-Weltnaturerbe. Die Informationstafeln auf dem Weg bieten Einblick in die Entstehung der Alpen in der Region.

Zeitbedarf: 3-4 Stunden (reine Wanderzeit: ø 1 Stunde)

Distanz: 3.3 km

Höhendifferenz: 30 m

Schwierigkeitsgrad: leicht