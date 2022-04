Kreative Köpfe gesucht

Wie die angehende Informatikerin Leonie Däullary ist auch Maria Näf als Frau im Studium in der Minderheit. Müsste nicht sein. Am Women ICT-Talk möchten die beiden deshalb ihre Begeisterung weitergeben. «Ob in der Wirtschaft, der Politik oder in der Gesellschaft: Informationssysteme nehmen praktisch überall eine unverzichtbare Rolle ein», betonen Leonie Däullary und Maria Näf. «Und da braucht es mehr Frauen.»

Die OST – Ostschweizer Fachhochschule bietet die Studiengänge Informatik und Wirtschaftsinformatik in Rapperswil-Jona und in St.Gallen an. Als Teil der IT-Bildungsoffensive baut sie diese Lehrangebote aus.

www.itbo.sg.ch