Open house, e nüüs Buech und es Höörgräät

von Käthy Rhyner-Freitag*

«Schu wider ettis Änglisches?», werdeder tängge, «da gaats doch um d Glarner Mundart und nüd um Fründspraache!» Da häder natüürli recht.

Ich ha ebä Ändi Wiimunet verluute luu, as ich dä am Letschte vum Munet dr 75. chänn fiire und ab de eis mini Huustür offe sig. E liebe Fründ het dä welle wüsse, we lang ich dä «open house» heig und hett dä gliichziitig nuch d Idee ghaa, as das doch gad es Thema fürne Kolumne wäär. Und drumm hoggi etz ebä am PeeCee und schriibe über daas und dises und jänis.