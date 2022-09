Klischees abbauen

Dieses Jahr wird in St. Gallen – Stand heute – erstmals seit 2019 die Olma wieder in normalem Umfang über die Bühne gehen. Die grösste Publikumsmesse der Schweiz ist also zurück – und mittendrin der Kanton Graubünden. Er ist Gastkanton bei der 79. Austragung. Erstmals seit 2003 bekommt Graubünden damit wieder ein grosses Schaufenster geboten, um sich von seiner besten Seite zu präsentieren. Schliesslich strömen während der elf Messetage rund 300'000 Besucherinnen und Besucher auf das Olma-Gelände.