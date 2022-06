Klimaschutzpreis stösst auf wenig Resonanz

Die Arbeitsgemeinschaft der Alpenländer (Arge Alp) ist eine Organisation bestehend aus dem Freistaat Bayern, Bozen-Südtirol und Trient. Ebenfalls Mitglied sind die Lombardei in Italien und die österreichischen Bundesländer Vorarlberg, Tirol und Salzburg. Aus der Schweiz sind die Kantone Graubünden, St. Gallen und Tessin dabei. In Graubünden ist die Standeskanzlei in Chur für die Arge Alp zuständig.