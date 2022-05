Kleiner Protest mit lauten und scharfen Tönen

Die Zeiten, als in Davos noch Tausende gegen das Jahrestreffen des World Economic Forum (WEF) demonstrierten, sind längst vorbei. Nur etwa 50 Klimaaktivistinnen und -aktivisten hatten sich an der Protestwanderung beteiligt, die am Wochenende von Küblis über Klosters nach Davos führte. Dort fand am Sonntagnachmittag auf dem Rathausplatz eine gemeinsame Kundgebung mit der Juso Schweiz statt, zu welcher sich rund 80 Personen eingefunden hatten. Unter ihnen befanden sich grösstenteils Jugendliche, aber auch Vertreterinnen der Gruppierung «Swiss Klima Seniorinnen».