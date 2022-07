Kitsch, Sehnsucht und Baukultur

An der Hauptstrasse in Flims steht es: das Gelbe Haus – das eigentlich weiss ist – mit aufgemalten roten Geranien unter den Fenstern. Es ist Freitagmorgen, und die Ausstellung «Mythos Chalet – Sehnsucht, Kitsch und Baukultur» befindet sich mitten im Aufbau. Beim Eintreten ins Gelbe Haus geht der Blick als Erstes auf eine rosarote Wand, an der verschiedene Kuckucksuhren hängen. Das seien Uhren im Stil, wie sie typischerweise in Chalets hängen, erklärt Beat Gugger, freier Ausstellungskurator. Die Uhren seien vom finnischen Künstler Jani Leinonen kreiert worden.