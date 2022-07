Kinderspieltag knackt Besucherrekord

Nicht lange überlegen musste sich das kleine Mädchen, was ihr am Kinderspieltag am besten gefallen hat: «Die Hüpfburg!» Wie jedes Jahr eroberten die Kinder am vergangenen Samstag die vier Hüpfburgen auf der Churer -Quaderwiese im Nu. Auch das Kinderschminken stand laut Mitteilung hoch im Kurs und das Züglein drehte seine Runden um die Quaderwiese jeweils voll bepackt mit fröhlich winkenden Kindern. Beim grossen Trampolin und beim Pumptrack kamen auch etwas grössere Kinder auf ihre Kosten.

In einem Festzelt sorgten die beiden Clowns Pepe und Tommy vom Circus Balloni kurz vor dem Mittag für Stimmung. Nach dem Mittag zogen Peach Weber und Zwerg Stolperli die Kinder mit ihren Geschichten in den Bann. Erlebt werden konnten auch die Tanzshow der Churer Tanzgruppe Balleo sowie das traditionelle Kasperlitheater.

Rekord nach Pandemiepause

Die Organisatoren von Pro Junior Graubünden und dem Rotary/Rotaract Club Chur Herrschaft waren mehr als zufrieden mit der 20. Ausgabe des Kinderspieltags, wie es in der Mitteilung weiter heisst. Denn es konnte sogar ein Rekord verzeichnet werden: Über 6000 Besucherinnen und Besucher strömten an die Veranstaltung.

«Das Beste dabei sind für mich die vielen lachenden Kindergesichter», wird Sandro Caviezel, Präsident des Organisationskomitees, zitiert. «Nachdem der Anlass zwei Jahre lang pandemiebedingt aussetzen und das 20-Jahr-Jubiläum verschoben werden musste, ist die Freude über einen so gut besuchten Anlass umso grösser.» (red)