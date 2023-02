Scuol braucht eine neue Kinderkrippe

Die Società Chüra d’uffants Engiadina Bassa ist die einzige Betreuungsinstitution in der Region Unterengadin für Kinder von drei Monaten bis fünf Jahren. Der Verein begleitet Tagesfamilien und führt die Kinderkrippe Canorta Villa Milla in Scuol. In den vergangenen Jahren ist die Nachfrage an Betreuungsplätzen stark gestiegen. Es gibt eine Warteliste, auf der sich aktuell zehn Kinder befinden. In den kleinen Räumlichkeiten der Canorta können maximal 16 Kinder betreut werden.