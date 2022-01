Kinderimpfung: Die ersten 80 Termine waren schnell weg

Seit dieser Woche sind Corona-Impfungen im Kanton Glarus auch für Fünf- bis Elfjährige möglich. Durchgeführt werden sie ausschliesslich in der Kinderarztpraxis des Kantonsspitals. «Das Interesse war initial gross», sagt der Pädiater Marcel Scheppach, der die Praxis seit Dezember 2021 führt. Vor allem die ersten rund 80 Impftermine im Januar waren schnell ausgebucht. Bei denjenigen im Februar ebbt das Interesse aber bereits deutlich ab. «Wir versuchen, das Angebot kontinuierlich dem Bedarf in der Bevölkerung anpassen», so Scheppach.