Keine Hektik im Umgang mit Herdenschutzhunden

von Barbara Bäuerle

Markus Marti von Wanderwege Glarnerland begrüsste eine überschaubare, aber interessierte Gruppe im Hotel «Elmer» in Elm, bevor der Fachberater für Herdenschutzhunde, Alfred Bernet, über die Thematik der Herdenschutzhunde berichtete. «Der Schutz unserer Herden ist in vielen Sömmerungsgebieten mit Herdenschutzhunden die einzige Möglichkeit», führt Bernet mit einem geschichtlichen Rückblick zum Thema ein. Es geht also darum, wie Tiere vor dem Wolf geschützt werden können. Und was dieser Schutz für Folgen haben kann.