Keine bedenklichen Belastungen gefunden

Die Kehrrichtverbrennungsanlage (KVA) Linth in Niederurnen wurde 1973 in Betrieb genommen. Ende Oktober diesen Jahres hat das Amt deshalb erste Bodenproben in den Hauptwindrichtungen der Anlage genommen. Die Resultate der ersten Etappe der Analyse würden zeigen, dass in keinem Fall der massgebende Prüf- und Sanierungswert erreicht worden sei. Es hätten bisher keine bedenklichen Belastungen im Boden gefunden werden können, heisst es in der Mitteilung. In einer zweiten Untersuchung sollen zusätzliche Proben entnommen werden.