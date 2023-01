Die Kälte kommt, der Schnee kaum

Geht man davon aus, dass Frau Holle und Väterchen Frost Angestellte im Team von Petrus sind, liegt die Vermutung nahe, dass die beiden in einem kürzlich stattgefundenen, ausserordentlichen Mitarbeitergespräch ordentlich was zu hören bekommen haben. Um in der Sprache des Human-Resource-Managements zu bleiben: Die Winterhalbjahresperformance der beiden hat bisher nicht überzeugt. Der Januar war deutlich zu warm und Naturschnee ist nur in den allerhöchsten Lagen zu finden. Nun zeichnet sich aber eine Leistungssteigerung ab.