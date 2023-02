In den Bergen liegt rekordwenig Schnee

An 80 Stationen im Alpenraum wird die Schneehöhe täglich registriert. Diesen Winter gab es meist wenig zu messen. Denn seit dem 1. November fielen – wenn überhaupt – meist nur einige Zentimeter Schnee. «Die grossen Schneefälle blieben aus. Dadurch ist die gemessene Schneemenge bei vielen Stationen stark unterdurchschnittlich», sagt Christoph Marty, wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Schnee- und Lawinenforschung SLF in Davos. Konkret heisst das: Bei rund 40 Prozent der Stationen über 1000 Metern über Meer liegt rekordwenig Schnee – verglichen mit den vergangenen 70 Jahren.