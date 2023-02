Hunderte von Unterschriften gegen Linth-Aufweitung

Die Linthverwaltung will den Escherkanal beim Kundertriet in Mollis aufweiten. Das gab sie bereits im Jahr 2021 bekannt. Im letzten Jahr hat die Linth-Escher-Stiftung um ihren Präsidenten René Brandenberger ihren Widerstand gegen dieses Projekt angekündigt. Der Plan: An einer ausserordentlichen Gemeindeversammlung soll Glarus Nord ein «Reglement zur Erhaltung des Linthwerks» verabschieden.