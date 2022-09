Kampf der Schrott-Roboter in Näfels

An zwei Workshop-Halbtagen haben zwölf Kinder und Jugendliche alleine oder mithilfe ihrer Eltern die selber mitgebrachten ausgedienten Spielsachen oder Dekogegenstände zersägt, auseinandergeschraubt oder zerschlagen, nur um sie danach geschickt wieder zu einem wettkampftauglichen Sumo-Roboter zusammenzusetzen. Die Kursleiter der «Makers im Zigerschlitz» (MiZ) haben dafür das gesamte Arsenal an Werkzeugen und Verbrauchsmaterialien auf den Tisch gelegt und dabei geholfen, Motoren zum Drehen zu bringen, Adapter am 3-D-Drucker herzustellen, mit der Stichsäge oder dem Laser Holzteile in Form zu bringen und Lösungsansätze für die Probleme der Teilnehmenden zu finden.