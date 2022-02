Junge Menschen setzen sich für die rätoromanische Sprache ein

In diesem Jahr wird die internationale Woche der rätoromanischen Sprache von Schülerinnen und Schülern aus Savognin und Scuol umgesetzt. Junge Menschen stehen also als Botschafter der romanischen Sprache und Kultur im Zentrum der zweiten «Emna Rumantscha», wie es weiter heisst. Im Bundeshaus treffen sie auf den Bundespräsidenten Ignazio Cassis und den Bündner Regierungsrat Jon Domenic Parolini. Ein übergeordnetes Ziel ist es, gemeinsam die «Emna rumantscha» in die Welt hinauszutragen und das Zepter für den weiteren Wochenverlauf an Schweizer Vertretungen im Ausland weiter zu geben, die sich ebenfalls der rätoromanischen Sprache und Kultur widmen. (nen)