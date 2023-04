Commercialstrasse feiert 200.  Geburtstag

Im Jahre 1823 wurde sie fertiggestellt, die Commercialstrasse. Sie beginnt in Chur und führt von Thusis über den Splügenpass bis nach Chiavenna sowie über den San-Bernardino-Pass bis nach Bellinzona. Zum 200-Jahr-Jubiläum finden in diesem Sommer zwischen dem 15. Juni und dem 17. September verschiedene Veranstaltungen statt. Wie Viamala Tourismus mitteilt, wurden die Programmpunkte in Zusammenarbeit mit lokalen Institutionen, Veranstaltern und den Nachbarregionen der Viamala entwickelt.