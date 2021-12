Jetzt kommt die elektronische Steuererklärung

Die Landsgemeinde hat im September 2021 Änderungen zum Steuergesetz beschlossen, die per 1. Januar 2022 in Kraft gesetzt werden. Zusammengefasst: Künftig sollen alle steuerpflichtige natürliche Personen ihre Steuererklärung online ausfüllen und mit den erforderlichen Beilagen elektronisch an die kantonale Steuerverwaltung übermitteln können. Analoge Steuererklärungen könnten nach wie vor eingereicht werden, wie die Glarner Regierung schreibt.