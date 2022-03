Jeder Kanton erhält eine Briefmarke

Seit Freitag kann man den Bogen mit 27 Briefmarken auf postshop.ch und in allen Postfilialen zum Preis von 29.70 bestellen. Der Briefmarkenbogen enthält die 26 Kantonsmarken plus eine Briefmarke mit einem Sujet zum «Haus der Kantone», dem Sitz der KdK und weiterer interkantonaler Organisationen in Bern. (nua)