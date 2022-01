Jede vierte Lebensmittelkontrolle musste beanstandet werden

Im Jahr 2021 haben die Lebensmittelkontrolleure in den Kantonen Graubünden und Glarus insgesamt 990 Proben in Verpflegungsbetrieben wie Restaurants, Kantinen, Spitalküchen oder Catering-Services erhoben, wovon 229 (23,1 Prozent) die mikrobiologischen Vorgaben der Gastrobranche nicht erfüllten, wie der Kanton Glarus in einer Mitteilung schreibt.