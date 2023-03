Die Glarner Jassmeisterschaft ist erfolgreich angelaufen

Am Sonntag stiegen dann auch Ständerat Mathias Zopfi und Landrat von Glarus Süd, Mathias Vögeli, im «Adler» in Engi in den Jassring. Sie hatten allerdings zu wenig Glück oder schossen womöglich den berühmten einen Bock zu viel. Wie wir aber alle wissen, geben Politiker nicht so schnell auf und werden womöglich einen weiteren Versuch in den nächsten Tagen starten.