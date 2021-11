In Hausarztpraxen ist die Covid-19-Beratung zentral

«Es gibt Leute, die sich lieber in der Hausarztpraxis als in einem Impfzentrum impfen lassen möchten», sagt Luzia Schnyder-Schellenberg, Fachärztin für Allgemeine Innere Medizin in der Gruppenpraxis Küblis. Daher werde der Bevölkerung an einem Tag pro Woche die Möglichkeit geboten, sich in der Gruppenpraxis impfen zu lassen. «Meist impfen wir freitags, damit sich die Patientinnen und Patienten bei allfälligem Unwohlsein nach der Impfung übers Wochenende erholen können», führt die Ärztin aus.